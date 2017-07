Heeft Jannes een aandeel in de successen van de Quick Step-wielrenners?

NOORDSCHESCHUT - Zit Jannes misschien achter de Tour de France-successen van de wielrenners van Quick Step?

Een van de verzorgers van de ploeg draait namelijk altijd muziek van Jannes tijdens de massages. "Omdat Jannes gewoon top is", zegt soigneur Johan Molly tegen RTL7. "Iedereen weet dat Jannes bij mij aanstaat."De verzorger van Quick Step hoopt dat Jannes een keer naar een grote koers komt. "Het zou mooi zijn als Jannes een keer bij ons kan komen, tijdens de Vuelta bijvoorbeeld."Jannes vindt het mooi dat zijn muziek wordt gedraaid tijdens de massages. "Het is hartverwarmend. ", reageert hij in het RTL7-programma. "Het is zo mooi om dit te horen. Ik zit al vijftien jaar in het vak en probeer het gewoon goed te doen voor de mensen. En dat Marcel Kittel dan gewoon vijf etappes pakt, dat doet mij wel wat", lacht Jannes.