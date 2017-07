D66 eist duidelijkheid over begeleiding overlastgevende asielzoekers Hoogeveen

HOOGEVEEN - Het experiment met de opvang van overlastgevende asielzoekers in Hoogeveen leidt nu ook tot zorgen bij D66 in die gemeente.

De partij vraagt zich onder meer af of er voldoende politieagenten en begeleiders beschikbaar zijn bij eventuele problemen.De partij noemt het 'zorgelijk' dat de overlastgevende asielzoekers worden gehuisvest in Hoogeveen. Bovendien zijn inwoners van Hoogeveen onvoldoende geïnformeerd door de gemeente, vindt D66. De partij heeft vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. Eerder trok VVD ook al aan de bel, die partij wil zelfs dat het besluit wordt teruggedraaid.De opvang van overlastgevende asielzoekers in het azc in Hoogeveen is een experiment van de gemeente en het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In het speciale azc kunnen vijftig mensen geplaatst worden , die voor overlast hebben gezorgd in reguliere azc's.