Vier glasvezelbedrijven bieden op netwerk failliet Sensor City

ASSEN - Vier digitale netwerkbedrijven hebben een eerste bod gedaan op het sensornetwerk van het failliete Sensor City in Assen.

Met één van hen gaat curator Jeroen Reiziger verder praten over overname. Dat gebeurt in augustus, na de zomervakantie.Reiziger is na de vier biedingen zeer hoopvol over een succesvolle verkoop, ook al lopen volgens hem de biedingen nogal uiteen. "Ja, d'r zit nogal verschil in de prijs die ze hebben geboden. Maar het ziet er goed uit." Een miljoen euro, wat de failliete Stichting Sensor City zelf nog als waarde inschatte voor het netwerk, gaat Reiziger er niet elk geval niet voor krijgen. "Als je op de helft gaat zitten, ben je dichterbij."Reiziger is al enige tijd bezig, om te kijken hoe hij het meetnetwerk van het failliete sensorinstituut het beste te gelde kan maken. Hij kan zich niet op een voorbeeld richten, want het Asser netwerk is uniek in zijn soort. Afgelopen week wilde de curator indicatieve biedingen hebben, nadat zeven bedrijven interesse hadden getoond.De vier digitale netwerkbedrijven die nu een bod doen, willen het complete sensornetwerk dat bestaat uit een kilometerslange glasvezelkabel langs de Asser invalswegen en tweehonderd meetkastjes. "Dus niet alleen in een bepaald deel. En dat maakt het minder ingewikkeld", aldus Reiziger.Reiziger wil geen namen noemen, "maar het zijn bedrijven die uit dezelfde hoek komen als KPN, Vodafone, of Reggefiber. Maar die zijn het dus niet", zegt Reiziger. De gemeente Assen heeft niet geboden.Assen is op dit moment de enige gebruiker van het netwerk. De aansturing van de parkeergarages en de verkeerslichten draait op dit systeem. Zolang curator Reiziger nog op zoek is naar een koper, blijft dit zo. Na een deal, moet Assen voor gebruik van het netwerk zaken doen met de nieuwe eigenaar.