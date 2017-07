Militairen plaatsen 'explosieven' bij bruggen Uffelte

Militairen blazen een rubberboot op (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman) Militairen overleggen op een van de bruggen bij Uffelte (foto: RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

UFFELTE - Drie bruggen over de Oude Vaart bij Uffelte waren gisteravond het middelpunt van een militaire oefening.

Geschreven door Jeroen Kelderman

Het bulderende geluid van een pantser rupsvoertuig verstoort de rust op het Drentse platteland. De YPR stopt op enkele meters van de brug in de Hennehorstweg, de achterklep gaat open en een hand vol militairen rent naar buiten.



Nepexplosieven

"Dit wordt jouw alarmpositie", zegt een commandant tegen een van de soldaten die een plaats heeft gevonden in een droge sloot. Andere militairen halen allerlei metalen kisten en andere spullen uit het voertuig, waaronder ook de nep-explosieven die er uit zien als grote metalen blokken.



"Het lijkt in alles op de echte explosieven, alleen deze kunnen niet ontploffen", zegt luitenant Arend-Jan die de leiding heeft over de oefening. Met houten planken, ducttape en touwen wordt de springstof aan de brug vastgemaakt.



Oefening

"We trainen hier in een scenario waarbij een grote boze vijand onze kant op komt. Op het moment dat de vijand te dichtbij komt, blazen we de boel op", legt luitenant Arend-Jan uit.



De militairen die aan de oefening meedoen zijn van 11 Pantsergeniebataljon uit Wezep en maken onderdeel uit van de brigade in Havelte. Als alle explosieven geplaatst zijn is het voor de militairen afwachten geblazen.



Bewaken

"De vijand zal waarschijnlijk morgen op deze locatie aankomen en we willen ook nog zorgen dat onze eigen troepen terug kunnen keren over die brug. De jongens die hier staan die zijn eigenlijk die brug aan het bewaken", aldus Arend-Jan.