Drenten in de Vierdaagse: 'Ik heb niemand uit Diever om mij heen, maar alleen lopen doe je hier niet'

NIJMEGEN/DIEVER - De eerste wandelaars van de 42.036 deelnemers aan de Vierdaagse van Nijmegen zijn vanochtend om 04.00 uur van start gegaan. Het jaarlijkse wandelevenement duurt tot en met vrijdag en finisht dan traditioneel op de 'Via Gladiola' in de Nijmeegse binnenstad.

Een van de Drentse deelnemers aan de 101e editie is Anne Jan Oosterkamp uit Diever. Hij stond afgelopen nacht om half drie op en loopt vandaag 50 kilometer. "Het is een virus. Ik doe voor de vijfde keer mee. Onderweg denk ik elke keer: waar ben ik mee bezig? Maar als je er bent overheerst een goed gevoel. Ik ben om half drie opgestaan en ik lag rond elf uur, maar die korte nachten ben ik wel gewend."Veel getraind heeft Oosterkamp niet. "Ik heb twee maanden geleden een keer de vierdaagse van Diever gewandeld, dat was 40 kilometer. Ik heb eigenlijk nog nooit heel erg hard getraind. Ik heb het geluk dat ik misschien wel gemakkelijk loop. Uit Diever heb ik niemand om mij heen, maar alleen lopen doe je in Nijmegen niet."De weersverwachting voor vandaag spreekt van goed wandelweer, vrij zonnig met een maximumtemperatuur van 25 graden. Morgen wordt het mogelijk tropisch warm, toch maakt Oosterkamp zich geen zorgen. "Als je gewoon goed oplet met de hitte, komt het allemaal wel goed. Overal onderweg, ieder huis heeft een waterpunt. Je kunt altijd water krijgen."De wandelaar uit Diever heeft dit jaar een goed doel gekoppeld aan de vierdaagse. "Ik loop dit jaar voor het KWF en Het Radboud Oncologie Fonds. Veel familieleden en bekenden hebben die ziekte en ik liep 'm altijd voor m'n eigen gewin. Ik had dit jaar zoiets van: dan kan ik er ook wel een goed doel aan koppelen. Een mannetje of tien sponsoren mij voor 10 cent per kilometer. Dat kan een mooi bedrag opleveren. Ik vind het belangrijk om er even aandacht aan te besteden."Op de eerste dag, ook wel de 'Dag van Elst' genoemd, moeten de lopers, die kunnen kiezen uit afstanden tussen 30, 40 en 50 kilometer, een route richting Arnhem afleggen. Via Slijk-Ewijk lopen de wandelaars naar Elst en via Bemmel gaan ze terug naar Nijmegen.