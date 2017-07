'Snuffeldrone' moet brandramp zoals De Punt voortaan voorkomen

DE PUNT - De brand in een loods van scheepswerf Beuving in De Punt is de aanleiding voor het ontwikkelen van een drone die door een grote rookwolk bij een brand vliegt. De drone moet direct laten weten of de rook gevaarlijk is.

Negen jaar geleden kwamen bij de brand in De Punt drie brandweermannen om. Door een samenwerking van Saxion, Brandweer Twente en drone-ontwikkelaar Dronexperts moet de zogeheten snuffeldrone in de toekomst het nieuwe wapen van de brandweer worden, meldt RTV Oost De brand in de loods leek toen heel onschuldig. Maar wat de brandweermannen niet wisten, was dat er een gevaarlijk explosief mengsel van rookgas en lucht in de loods hing. Dat kon elk moment ontploffen.Als reactie op de brand ontwikkelde de brandweer in Amsterdam een koffer, waar allerlei sensoren inzaten die gevaarlijke rook konden detecteren. De koffer was alleen te lomp in gebruik en kon niet zonder gevaar voor eigen leven gebruikt worden. De inzet van een drone lijkt ideaal, aldus Jaap Knotter, lector Forensic Science van Saxion: "We moesten alleen ook de sensoren opnieuw bekijken."De sensoren moeten getest en doorontwikkeld worden: "Er zijn veel sensoren op de markt, maar die detecteren niet precies wat wij willen meten." Studenten van de opleidingen Chemie en Crime Science werken samen om de sensoren te controleren en te verbeteren.Met de snuffeldrone die nu ontwikkeld wordt, zou bij een brand zoals in De Punt het sein direct op rood gaan. De brandweer kan daarom niet wachten totdat de drone kan worden ingezet, maar het kan nog wel even duren. "We verwachten dat het nog zeker een paar duurt totdat de drone voldoende getest is. Uiteindelijk is de bedoeling dat het product gewoon te koop is voor de markt", aldus Knotter.Grootste obstakel voor het inzetten van de drone is wetgeving, aldus Knotter: "Als drone-piloot moet je aan tal van voorwaarden voldoen. Zo mag je niet 's nachts vliegen, maar als een brand 's nachts plaats vindt, dan ben je dus wel aan wetgeving gebonden."