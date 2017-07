Balkenende: 'Formule 1 in Assen of Zandvoort zou mooie variant zijn op poldermodel'

FORMULE 1 - Oud-premier Jan Peter Balkenende (61) wil zich best inzetten voor de terugkeer van de Formule 1 naar Nederland. Volgens hem zou het goed zijn voor de BV Nederland als de huidige hype rond Max Verstappen een vervolg zou krijgen met een GP in Assen of Zandvoort.

"Ik ben daar zelf een groot voorstander van. En als ik op een gegeven moment gevraagd zou worden om bijvoorbeeld plaats te nemen in een comité van aanbeveling, zeg ik daar absoluut 'ja' op", aldus Balkenende in De Telegraaf TT Circuit-voorzitter Arjan Bos wil de Formule 1 naar Assen halen met hulp van het bedrijfsleven. "Er moet iemand zijn, en ik verwacht wel dat er een stroming in Nederland op gang gaat komen, die zegt dat we het mogelijk gaan maken met een paar investeerders", zei Bos vorige maand bij BNR. Volgens hem is er vanuit het bedrijfsleven al interesse getoond om te investeren in het plan.Volgens de krant laat Circuit Zandvoort momenteel in samenwerking met de gemeente al een haalbaarheidsonderzoek uitvoeren naar de mogelijkheden. De uitkomsten daarvan worden over een paar maanden verwacht."Het binnenhalen van de Formule 1 gaat niet vanzelf. Dat is een dure grap. Er zal flink geïnvesteerd moeten worden. Het succes is afhankelijk van draagvlak op diverse niveaus. Ik heb al gesproken met mensen die bezig zijn initiatieven te ontwikkelen en hen gezegd: ga na hoe grote ondernemingen erin zitten en kijk vervolgens hoe de maatschappij ertegenover staat. Wil men het? En als dát positief is, dan moet je gaan kijken wat de rijksoverheid kan betekenen", aldus Balkenende."Nederland is het land van het poldermodel", vervolgt de oud-premier in De Telegraaf. "We zijn sterk in samenwerken, dan kunnen we veel. Kijk naar de wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog. Als premier heb ik zeven sociale akkoorden gesloten. Als we met z’n allen zeggen dat we de Formule 1 terug willen, moeten we collectief onze schouders eronder zetten. Het zou een mooie variant op ons poldermodel zijn."