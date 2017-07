Dorpshuis Annen heeft na crisis een nieuw bestuur

Het dorpshuis in Annen (foto: dorpshuisannen.nl)

ANNEN - Het dorpshuis in Annen, toepasselijk Ons Dorpshuis genaamd, heeft een nieuw bestuur. Dit was nodig nadat een conflict binnen het vorige bestuur was geëscaleerd.

Het oude bestuur stapte onlangs op omdat ze het niet eens werden met de gemeente. De gemeente Aa en Hunze wilde een deel van de pachtinkomsten van het sportcafé van het dorp gebruiken voor de sporthal en daar was het oude bestuur het niet mee eens.



'Geen paniek'

Gisteravond werd het nieuwe bestuur voorgesteld. Jos van der Sijde is de nieuwe voorzitter van Ons Dorpshuis. "Eigenlijk was er niet zoveel paniek in Annen, hoor. Er was wat ruis in de communicatie tussen het vorige bestuur en de gemeente Aa en Hunze, die eigenaar is van het gebouw. Maar dat is allemaal opgelost."



Van der Sijde wil nu vooral naar de toekomst kijken. "We hebben allemaal leuke plannen."



Jeugd

Volgens de voorzitter zijn er voldoende inkomsten om een leuk programma te organiseren en onderhoud aan het gebouw te plegen. "De eerste stap is nu om een nieuwe pachter te benoemen", aldus Van der Sijde.



Ook wil het dorpshuis onderzoeken wat de inwoners van Annen willen met het dorpshuis. "Op dit moment zijn er diverse mogelijkheden voor voorstellingen en vergaderingen, maar we willen ook graag ouderwetse gezelligheid terughalen zoals bingo."



In de visie van Van der Sijde moet ook de jeugd een rol gaan spelen. "Dan zit ik te denken aan een schaduwbestuur bestaande uit jongeren."