Drenten in de Tour: 'Het is een beetje uitbollen naar Parijs'

BARGER-OOSTERVELD - Een dag voordat de Tour de France de Alpen aandoet, gaat het vandaag, na een rustdag, vanuit het Centraal-Massief richting oosten. Na een rit over 165 kilometer ligt de finish in Romans-sur-Isère, waar het in de laatste kilometer licht bergop loopt.

Soigneur Frits van der Heide uit Barger-Oosterveld werkt voor BMC Racingteam. Net als vorige week was het voor hem geen rustdag gisteren. "Het grootste gedeelte van de dag ben je gewoon bezig. Het was een druk dagje." Van der Heide was vanochtend om 07.00 uur weer wakker. "We nemen 's ochtends goed de tijd om alles klaar te maken."Om 13.30 uur vertrekken de renners uit Le-Puy-en-Velay. "En vanaf daar gaan wij zo snel mogelijk naar de bevoorrading. We moeten over het parcours en daar gelden strikte regels qua snelheid. We mogen maximaal 80 rijden op wegen waar het helemaal open is en in een dorpje 30. Harder gaan we niet, dus we rijden eigenlijk langzamer dan de coureurs, haha. Bij de finish vangen we de renners weer op. En dan terug naar de bus."Na het uitvallen van kopman Richie Porte rijdt BMC een sobere Tour. "Ja, het is voor ons best een tegenvallende Tour. Na het wegvallen van Porte hebben we nog een of twee mogelijkheden gehad met Greg van Avermaet. Dat is helaas ook niet gelukt. In de laatste week is voor ons weinig meer te behalen, dus het is eigenlijk een beetje uitbollen naar Parijs. Ik kijk wel uit naar het einde hoor", besluit Van der Heide.Wil jij ook winnen in de Tour, maar kun je niet zo goed koersen? Doe dan mee aan onze Facebookactie . Raad jij hoe lang de winnaar erover doet om de finish te bereiken? Dan win je twee VIP-kaarten voor de Gouden Pijl in Emmen. Ook maken alle dagwinnaars kans op de hoofdprijs: een fiets. Je kunt vandaag meedoen van 08.00 tot 12.30 uur. Alle antwoorden die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.