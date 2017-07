Stelling: Kersverse vaders hebben recht op een maand betaald verlof

ASSEN - Kersverse vaders bij ING krijgen voortaan een maand betaald verlof. De maand vaderschapsverlof is overigens geen unicum. Volgens FNV Finance zijn in cao's in andere sectoren ook dergelijke afspraken gemaakt.

In april dit jaar presenteerde de Europese Commissie een wetsvoorstel in Brussel met betrekking tot het 'vaderschapsverlof'. In dat voorstel wordt gepleit om een kersverse vader of 'een tweede ouder' tien dagen betaald kraamverlof te geven."Wij vinden dat het nieuwe kabinet deze norm bij de formatie moet meenemen. Nederland bungelt nu ongeveer onderaan in Europa met vaderschapsverlof", aldus FNV-vicevoorzitter Catelene Passchier. Nu heeft een werknemer in Nederland na de bevalling van zijn of haar partner recht op twee dagen betaald vaderschaps- of partnerverlof.Werkgevers zijn woedend over het initiatief van de Europese Commissie om het ouderschapsverlof voor kersverse vaders te verbeteren.Wat vindt u? Moet een maand betaald verlof voor kersverse vaders in Nederland de norm worden? Moeten we juist naar een Zweeds verlofmodel, waar vaders langer dan drie maanden verlof krijgen? Of vindt u tien dagen vaderschapsverlof genoeg?