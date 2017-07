NS wil gesprek aangaan met nabestaanden van de Holocaust

HOOGHALEN/UTRECHT - “De Nederlandse Spoorwegen gaan haar geschiedenis niet uit de weg, hoe duister ook.” Dat zegt NS-woordvoerder Corien Koetsier als reactie op de oproep van het Herinneringscentrum Kamp Westerbork.

Dirk Mulder van het Herinneringscentrum vertelde gisteren aan RTV Drenthe dat de Nederlandse Spoorwegen serieus in gesprek zouden moeten gaan met nabestaanden en overlevenden van de Holocaust over een schadevergoeding. Mulder deed de oproep nadat de NS een claim van een nabestaande resoluut heeft afgewezen.Koetsier laat schriftelijk weten dat de NS zich verantwoordelijk voelt. "Wij willen op een open wijze betrokken zijn bij onze historie. Met name over de oorlogsjaren en de jaren na de oorlog. Maar maken wel eigen keuzes over inzet van mens, middelen en activiteiten. Dit doen we natuurlijk in nauw overleg met betrokkenen. We nodigen de claimaanvrager (de 81-jarige Salo Muller uit Amsterdam, red.) uit om met ons in gesprek te gaan over de geschiedenis van Nederland en de rol van NS daarbinnen."De NS houdt vast aan het standpunt dat ze Muller, de overlevenden en nabestaanden van de Holocaust geen individuele schadevergoeding willen geven. “Hoe moeilijk ook, destijds is na veelvuldig overleg afspraken gemaakt over wat NS kan doen om met de geschiedenis om te gaan. Daarbij is niet gekozen voor individuele, maar collectieve initiatieven. We blijven investeren in het herinneren en herdenken. Vooral met het oogmerk om de geschiedenis door te geven aan toekomstige generaties.”Mulder hekelt juist die collectieve initiatieven. "Zeg als NS nou niet: ons beleid is alleen geld aan collectieve projecten en verder niet. Wees wijs, ga in gesprek, erken je schuld en doe iets individueels naar de betrokkenen," aldus de directeur van het Herinneringscentrum.In de jaren '50 is een schadevergoeding betaald door de Nederlandse Staat, als eigenaar van de Nederlandse Spoorwegen. “Deze vergoeding was bedoeld namens alle publieke diensten. In september 2005 is door NS verontschuldigingen aangeboden voor de rol van de Nederlandse Spoorwegen en het leed dat is aangedaan in de Tweede Wereldoorlog.”Koetsier schrijft verder dat het vervoersbedrijf het verhaal rond de oorlog levend wil houden, zodat deze ook aan een jonge generatie kan worden doorgegeven. “Daarin nemen wij onze rol door te faciliteren in onder andere diverse gedenkplekken, herdenkingen, boeken en exposities zoals in het Spoorwegmuseum.”