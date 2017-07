OM eist zes jaar cel tegen gastouder voor doodschudden baby

ASSEN - Het Openbaar Ministerie eist zes jaar celstraf tegen de 30-jarige gastouder Franciska S. uit Assen. Ze wordt verdacht van het doodschudden van de 1-jarige baby Roos.

Volgens het OM heeft de vrouw het meisje op 5 oktober vorig jaar zo hard door elkaar geschud dat ze twee dagen later aan haar verwondingen overleed. De officier van justitie vindt dat doodslag bewezen is. Ook eiste het OM een schadevergoeding van 69.000 euro.S., die twee jaar gastouder was bij Gastouderbureau SamSam in Assen, was erg emotioneel toen ze vanochtend haar verhaal deed in de rechtszaal. De vrouw heeft bekend dat ze Roos door elkaar heeft geschud. Ze was radeloos, omdat het meisje niet stopte met huilen.Op 18 oktober werd de vrouw aangehouden. Sindsdien zit ze in voorarrest.