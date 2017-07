De Blauwe As is klaar om bevaren te worden

Wethouder Harmke Vlieg geniet van de route over De Blauwe As Foto: RTV Drenthe/Marjolein Lauret Brug de Blauwe Klap in Assen (foto: RTV Drenthe / Jeroen Kelderman)

ASSEN - Het was een project van de lange adem: de vaarroute door het centrum van Assen, ook wel de Blauwe As genoemd. Maar vanaf morgen is de route open voor de recreatievaart.

Geschreven door Marjolein Lauret

Verantwoordelijk wethouder Harmke Vlieg van de gemeente Assen maakte vanmiddag alvast een inspectieronde met een bootje.



Vlieg was nauw betrokken bij het project. Ze kijkt terug op een bewogen periode. "Natuurlijk is het een enorm project met een behoorlijk budget. Het spannendste gedeelte is dat je dwars door het centrum van Assen gaat en hoe veel last het verkeer er van heeft. Dankzij de veerkracht van de Assenaren is dat allemaal goed verlopen."



Obstakels

Hoewel de Blauwe As maar 1.800 meter lang is, moeten de schippers onder zes bruggen door en krijgen ze twee sluizen voor hun kiezen. "Het water is op sommige punten erg smal. Ik vraag me af wie deze route daadwerkelijk kiest en welke bootjes er doorheen kunnen", zegt een bezorgde schipper die met zijn schip aan de Kop van de Vaart ligt.



Wethouder Vlieg heeft vertrouwen in de route. "Bij de pleziervaart zie je dat mensen het varen op zich mooi vinden", zegt ze. "Ze hebben geen haast. Ik ga ervan uit dat dit als een prachtige route gezien wordt." Verder wil ze het eerste jaar, dat gezien wordt als proefjaar, even afwachten.



Open voor recreatievaart

Over mogelijke knelpunten wordt morgen meer duidelijk. Dan mag de recreatievaart ook door de Blauwe As. Behalve een rondje door Assen, kunnen ze ook doorstomen naar Meppel of Groningen.