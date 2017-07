Scholen in Emmen gaan samenwerken

Beroepsscholen in Emmen gaan samenwerken (foto: Edwin Kikkers/RTV Drenthe)

EMMEN - Drie grote scholen in Emmen slaan de handen ineen. Het doel is om een zo breed mogelijk onderwijsaanbod te blijven garanderen.

Komende donderdag zullen zij daarvoor een overeenkomst tekenen. De samenwerking vindt plaats tussen het Carmelcollege, het Esdal College en het Hondsrug College.



Krimp

“Zuidoost-Drenthe heeft te maken met krimp en de komende twintig jaar zal daardoor het aantal leerlingen fors dalen. Daarom hebben de drie scholen afspraken gemaakt over de beroepsgerichte vmbo-opleidingen die elke school biedt”, laat woordvoerder Diana Stanneveld van het Esdal College weten.



Aanbod

De wijzigingen in het opleidingsaanbod gaan vanaf komend schooljaar in. Vanaf dat moment biedt het Carmelcollege Dienstverlening en Producten aan, met het accent op sport en uniformberoepen. Esdal Vakcollege Emmen richt zicht op Horeca Bakkerij en Recreatie; Mobiliteit en Transport en Dienstverlening en Producten. Het Hondsrug College is het adres voor Produceren, Installeren en Energie; Media, Vormgeving en ICT; Bouwen, Wonen en Interieur; Zorg en Welzijn en Economie en Ondernemen.



Het ondertekenen van de overeenkomst zal onder toeziend oog van wethouder Robert Kleine (CDA) gebeuren.