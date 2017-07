Geen 'zeer zwakke' basisscholen meer in Drenthe

ASSEN/MEPPEL - Er zijn geen basisscholen meer in Drenthe die door de onderwijsinspectie zijn aangemerkt als 'zeer zwak'.

De Vredeveldschool in Assen is op basis van het onderzoek van de onderwijsinspectie sinds begin juli niet meer zeer zwak. Al eerder is de Oosterboerschool in Meppel van zeer zwak naar zwak gegaan. De scholen blijven onder intensief toezicht van de inspectie.In Drenthe zijn gemiddeld gezien meer zwakke scholen dan in de rest van Nederland, zo blijkt uit landelijke cijfers van november vorig jaar. Vijftien basisscholen in Drenthe waren in november aangemerkt als zwak.