Gastouder over doodschudden baby: Ik was radeloos, de knop ging om

ASSEN - De 30-jarige gastouder Franciska S. uit Assen heeft vanochtend voor de rechtbank haar verhaal gedaan. Ze wordt verdacht van het doodschudden van de 1-jarige baby Roos.

S., die twee jaar gastouder was bij Gastouderbureau SamSam in Assen, was erg emotioneel toen ze haar verhaal deed in de rechtszaal. De vrouw heeft bekend dat ze Roos door elkaar heeft geschud . Ze was radeloos omdat het meisje niet stopte met huilen.Roos kwam sinds februari 2016 een paar dagen in week met haar oudere broertje bij S. De Assense beschreef in de rechtszaal dat ze het lastig vond om met de baby om te gaan. Het meisje huilde vaak en liet zich lastig troosten door de gastouder.Nadat ze tips had ingewonnen bij SamSam en bij kennissen van de kerk, ging het beter. Tot 5 oktober. Die ochtend was Roos ontroostbaar. Na drie kwartier met haar rondgelopen te hebben besloot S. dat ze de baby in bed ging leggen. “Ik was radeloos. De knop ging om. Ik kon niet meer goed nadenken”, vertelde ze.Maar voor ze dat deed, schudde ze Roos ongeveer vijf seconden hardhandig door elkaar. Haar hoofdje schudde van voor naar achteren, beschreef S. Daarna kreunde het meisje zachtjes toen ze haar in het bedje legde.Eerst ging S. naar de andere kinderen, die beneden waren. Na een tijdje ging ze toch even kijken hoe het met Roos was. “Ik had een soort schuldgevoel”, zei ze bij de politie. Toen ze in het bedje keek, bleek Roos slap en reageerde ze niet meer.Totaal in paniek belde de gastouder 112, ook reanimeerde ze Roos voor de ambulance er was. Twee dagen later overleed het meisje in het UMCG.S. vertelde aanvankelijk niks over het schudincident, omdat ze het niet durfde. Uiteindelijk biechtte ze het op aan een vrouw die ze kende van haar kerk en aan haar man. Die haalde haar over naar de politie te gaan.“Ik kreeg eerst juist complimenten over hoe ik had gehandeld. Vertel dan nog maar eens wat er echt is gebeurd”, vertelde S. in de rechtszaal.Op 18 oktober werd de vrouw aangehouden. Sindsdien zit ze in voorarrest.