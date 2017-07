Veilig Thuis Drenthe scoort voldoende

ASSEN - Goed nieuws voor Veilig Thuis Drenthe (VTD): ze krijgen een voldoende. De Inspectie jeugdzorg en de Inspectie voor de Gezondheidszorg deden onderzoek naar de kwaliteit van VTD en die is 'adequaat' volgens de inspecteurs.

Sinds januari 2015 telt Nederland 26 regionale Veilig Thuis-organisaties. Dit zijn advies- en meldpunten voor huiselijk geweld en kindermishandeling. In 2015 werden er inspecties uitgevoerd bij alle 26 organisaties. Dit onderzoek richtte zich op basiseisen, zoals veiligheid en organisatie.De afdeling in Drenthe kreeg begin 2016 een onvoldoende en kwam onder verscherpt toezicht te staan, waarop een verbetertraject werd gestart. In november werd het verscherpt toezicht opgeheven Het rapport toont aan dat Veilig Thuis Drenthe aan 27 van de 30 verwachtingen uit het Toetsingskader voldoet.VTD moet nu concrete verbetermaatregelen treffen om te voldoen aan alle verwachtingen. De inspecties volgen de uitvoering van de verbetermaatregelen via het reguliere toezicht.