Koninklijk bezoek tijdens manifestatie Open Monumentendag in Havelte

Prof. mr. Pieter van Vollenhoven opent Open Monumentendag in Havelte (foto archief/RTV Drenthe)

HAVELTE - Prof. mr. Pieter van Vollenhoven komt naar Havelte. Hij doet de openingshandeling van de landelijke manifestatie Open Monumentendag.

Geschreven door Andries Ophof

Van Vollenhoven komt op 7 september naar Landgoed Overcinge op uitnodiging van de gemeente Westerveld. In Westerveld wordt het startschot gegeven voor de manifestatie.



Open Monumentendag heeft dit jaar als titel 'Boeren, burgers en Buitenlui'. Pieter van Vollenhoven zet zich al jaren in voor behoud van monumenten.



Op excursie door Westerveld

Alle organiserende comités van Open Monumentendag in Nederland komen naar Havelte. Zij gaan op excursie door Westerveld. Deze gemeente heeft nogal wat rijksmonumenten op haar grondgebied. Voorbeelden zijn de voormalige armenkoloniën in Frederiksoord en Landgoed Oldengaerde in Dwingeloo.



Een weekend lang open huis

In het weekend van 8 en 9 augustus zijn in Westerveld allerlei activiteiten gepland in het kader van Open Monumentendag. Onder andere met theater, muziek, verhalenvertellers, een boerenbruiloft en exposities. Verschillende monumenten zijn ook toegankelijk voor het publiek.