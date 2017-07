25 jaar na overlijden van Jan Pelleboer: 'Alleen de regenmeter is er nog'

PATERSWOLDE - Het is vandaag precies 25 jaar geleden dat weerman Jan Pelleboer op 68-jarige leeftijd plotseling overleed.

"Nooit ziek geweest en zomaar ineens was het 's morgens afgelopen. Daar schrik je vreselijk van", zegt Pelleboer's weduwe Jannie tegen RTV Noord De 87-jarige Jannie Pelleboer-Huizinga woont vlak bij het plein in Paterswolde dat naar haar man is vernoemd. "Er wordt vaak gezegd: bent u familie van?", vertelt ze. "Als ik dan zeg dat ik zijn vrouw ben, dan vinden ze dat heel mooi."Ze heeft met haar man een mooi leven gehad. "Hij had zijn werk thuis, dus was hij ook altijd thuis. Ik heb het helemaal meegemaakt." Pelleboer was jarenlang weerman voor verschillende omroepen, waaronder voor Radio Drenthe.De meetapparatuur gaf ze na het overlijden van haar man aan een achterneef. "Ik kan en heb er niks mee. Alleen zijn regenmeter is er nog."