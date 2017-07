De grootste indoor glijbaan ter wereld staat in Nooitgedacht

De grootste indoor glijbaan ter wereld is geopend (foto: Landal GreenParks)

NOOITGEDACHT - De grootste indoor waterglijbaan van de wereld is klaar. De bouw ging sneller dan verwacht, want de glijbaan zou eigenlijk pas in september klaar zijn.





Het gaat om drie glijbanen: de Bombo met een vrije val van 10 meter en een grote trechter, de Intenso waarmee je geleidelijk afdaalt en de Presto waarin je met 60 kilometer per uur vooruit gaat.



RTV Drenthe probeerde de glijbaan alvast even uit.



"We hebben 75 waterparken in de hele wereld bezocht om te zien wat mensen het meest interessant en spectaculair vinden. Van 25 glijbanen hebben we de meest positieve punten genomen en daarvan een nieuwe glijbaan ontworpen", aldus Gerro Vonk van het resort. De glijbaan is onderdeel van vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht. Vandaag werd de 422 meter lange glijbaan officieel geopend.Het gaat om drie glijbanen: de Bombo met een vrije val van 10 meter en een grote trechter, de Intenso waarmee je geleidelijk afdaalt en de Presto waarin je met 60 kilometer per uur vooruit gaat."We hebben 75 waterparken in de hele wereld bezocht om te zien wat mensen het meest interessant en spectaculair vinden. Van 25 glijbanen hebben we de meest positieve punten genomen en daarvan een nieuwe glijbaan ontworpen", aldus Gerro Vonk van het resort.