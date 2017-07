Grootste indoor glijbaan ter wereld klaar voor gebruik

NOOITGEDACHT - De grootste indoor waterglijbaan van de wereld is klaar. De bouw ging sneller dan verwacht, want de glijbaan zou eigenlijk pas in september klaar zijn.

De glijbaan is onderdeel van vakantieresort Hof van Saksen in Nooitgedacht. Vandaag werd de 422 meter lange glijbaan officieel geopend.Het gaat in totaal om drie glijbanen: de Bombo met een vrije val van 10 meter en een grote trechter, de Intenso waarmee je geleidelijk afdaalt en de Presto waarin je met 60 kilometer per uur vooruit gaat."We hebben 75 waterparken in de hele wereld bezocht om te zien wat mensen het meest interessant en spectaculair vinden. Van 25 glijbanen hebben we de meest positieve punten genomen en daarvan een nieuwe glijbaan ontworpen", aldus Gerro Vonk van het resort. De nieuwe attractie kost in totaal 7,5 miljoen euro.De glijbanen zijn in het hoogseizoen alleen toegankelijk voor gasten van het resort. "Als we de glijbanen voor iedereen openstellen, moeten mensen heel lang wachten en daar hebben we niet voor gekozen", zegt Vonk. Een dagkaart gaat 32,50 euro kosten, maar kan alleen gekocht worden als er niet veel gasten in het resort zijn.Voor twee testpersonen die vandaag al van de glijbaan mochten, werd het een pijnlijk ritje van de Presto. Een van hen stootte haar hoofd en de ander liep een schaafwond op. Roland Rozenbroek van Hof van Saksen liet weten dat nog wordt gekeken naar wat de optimale lichaamshouding voor de glijbanen is. Volgens Rozenbroek zijn met dit type glijbaan nog geen ongelukken gebeurd.