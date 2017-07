Landgoed Mensinge heeft een nieuw bestuur

RODEN - Landgoed Mensinge in Roden heeft een nieuw bestuur. Het vorige bestuur stapte op, omdat het de eisen van de gemeenteraad niet uit kon voeren.

Het Landgoed, met cinema en theater de Winsinghhof, de Brasserie, de Landskeuken en Havezate Mensinge, zit financieel in zwaar weer. Vorig jaar leed het complex 15.000 euro verlies.Het vorige stichtingsbestuur kon niet aan de wens van de gemeente Noordenveld voldoen, om met minder subsidie dezelfde activiteiten uit te voeren. Eind mei stapte de directie en het bestuur van het landgoed daarom op.“Ik ben blij dat er een nieuw bestuur is voor de Stichting Landgoed Mensinge. Hiermee is weer een belangrijke stap gezet in het waarborgen van de continuïteit van het Landgoed", zegt wethouder Alex Wekema.Op 14 juni werd al een nieuwe interim-directeur aangesteld. Nina Hiddema volgt Ids Dijkstra op. Hiddema was de directeur van theater Geert Teis in Stadskanaal en zorgt er nu voor dat de al geplande activiteiten van Landgoed Mensinge wel doorgaan. Samen met het nieuwe bestuur moet Hiddema daarnaast bezuinigingen doorvoeren op het Landgoed."De gemeente wil meer voor minder geld", zei oud-bestuursvoorzitter Ton Driessen destijds. Zo verwacht de gemeenteraad meer van het museum van het Landgoed en zou de Winsinghhof meer een dorpsfunctie moeten krijgen. De stichting krijgt echter niet meer subsidie.Het nieuwe bestuur bestaat uit voorzitter Folkert Bangma, Jan Albert Bezema en Willem de Lange uit Roden, en Marije van der Woude uit Zuidhorn.