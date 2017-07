Werkstraf geëist tegen shoarmabezorger die fietser aanreed

De shoarmabezorger stond vandaag voor de rechter (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Tegen een 19-jarige man uit Assen eiste het Openbaar Ministerie vandaag 180 uur werkstraf, waarvan zestig voorwaardelijk voor het aanrijden van een fietser. Dat gebeurde op 13 september vorig jaar op de Rolderhoofdweg in Assen.

De Assenaar was op de terugweg naar de shoarmazaak in de stad waar hij werkte, nadat hij een bestelling had bezorgd. Hij reed te hard, bleek uit het onderzoek van de politie. Terwijl 50 kilometer per uur de maximumsnelheid is, reed de shoarmabezorger ongeveer 75 kilometer per uur.



Zeer onvoorzichtig, concludeerde de officier van justitie. Ze eiste ook een half jaar rijontzegging tegen de man.



Verblind door de zon

De Assenaar, die vanuit de richting van Rolde kwam, zei dat hij pas op het laatste moment zag dat er een fietser aan het oversteken was bij een vluchtheuvel met een fietsersoversteek. Hij zou verblind zijn door de zon. Hij nam de vluchtheuvel bewust via de linker weghelft, omdat hij zo hoopte de man nog te kunnen ontwijken, zei hij in de rechtszaal.



Hij raakte de fietser toch nog, tegen zijn achterwiel. Door de klap werd de man volgens de officier van justitie gelanceerd en belandde hij verderop in de bosjes. Hij brak zijn schouder, sleutelbeen en een rib. Van zijn schouder heeft hij nog altijd last.



'Rijbewijs nodig voor stage'

De officier noemde de verklaring van de 19-jarige Assenaar over de vluchtheuvel ongeloofwaardig. "U had een aanrijding juist kunnen voorkomen als u gewoon op uw eigen weghelft was gebleven", zei ook een van de drie rechters. "Dan had u de man nooit geraakt."



De advocaat van de shoarmabezorger vindt dat alleen gevaarlijk rijgedrag te bewijzen is, niet dat de man zeer onvoorzichtig reed. Hij vroeg de rechtbank ook de man geen rijontzegging op te leggen. "Hij doet de opleiding autotechniek en loopt stage bij een garage. Daar moet hij ook rijden. Als hij zijn rijbewijs moet inleveren, is hij zijn stageplek kwijt."



De rechter doet over twee weken uitspraak.