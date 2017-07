'Door het politieonderzoek werden we keihard uit ons rouwproces gerukt'

ASSEN - "Precies vijf dagen na haar eerste verjaardag begon onze grootste nachtmerrie." Dat zei de vader van de overleden Roos, die volgens justitie door haar gastouder werd doodgeschud, vandaag in de rechtszaal.

Tegen gastouder Franciska S. (30) uit Assen werd zes jaar cel geëist voor doodslag. Roos' ouders en broertje claimen in totaal ruim 69.000 euro schadevergoeding.Beide ouders namen vanmiddag in de rechtszaal het woord om een slachtofferverklaring uit te spreken. Daarin gaf de moeder aan hoe erg ze het S. kwalijk nam dat zij bijna twee weken lang heeft gezwegen dat ze Roos door elkaar had geschud op de ochtend van 5 oktober. S. verklaarde in de rechtszaal dat ze radeloos was, omdat de baby drie kwartier lang huilde en zich door haar niet liet troosten.Op 18 oktober, nadat ze het eerst aan haar man en een bevriend stel van de kerk had opgebiecht, stapte S. met haar verhaal naar de politie. Die dag werd ze ook aangehouden.Roos werd een dag na het schudincident hersendood verklaard door de artsen in het UMCG. S. kwam nog met haar man langs om afscheid te nemen. "Op 7 oktober stierf ze in onze armen", vertelde haar vader.De wilden dat Roos onderzocht werd, omdat aanvankelijk wiegendood werd vastgesteld, zonder duidelijke aanleiding. Uit het onderzoek bleek al snel dat ze hersenletsel en meerdere breuken in haar armpjes en beentjes had. Vanaf dat moment werden S., maar ook Roos' ouders door de politie gezien als verdachte. Er werd afluisterapparatuur in hun huizen geplaatst en ze werden verhoord.De avond na Roos' begrafenis stonden negen politiemensen voor de deur bij haar ouders om hun huis te doorzoeken. Zij moesten met hun zoon tijdelijk het huis uit, vertelde de vader. "Dat was een traumatische ervaring. We begrijpen niet dat er geen rekening mee werd gehouden dat wij net afscheid hadden genomen van onze dochter. We werden ruw uit ons rouwproces gerukt."Hij gaf flink af op de in hun ogen kille handelwijze van de politie. "Wij waren slachtoffers, maar we werden heel anders behandeld. We werden ook niet op de hoogte gehouden van het onderzoek. Soms hoorden we dingen op straat in plaats van van de politie."De ouders van de baby nemen het S. extra kwalijk dat ze niet meteen over het schudden heeft verteld, omdat zij daardoor aanvankelijk ook verdachten waren."Voor ons zal Roos altijd 1 jaar blijven", snikte haar moeder. "Ze heeft niet de mooie toekomst gekregen die we haar zo gunden. We zullen nooit weten hoe ze zou opgroeien en wat haar dromen waren." In de straf die S. krijgt, zijn Roos' ouders niet geïnteresseerd, zei de vrouw tegen hun voormalige gastouder. "Jij hebt sowieso levenslang. Je moet leven met de gedachte dat je een onschuldig meisje om het leven hebt gebracht."Omdat volgens de patholoog een deel van Roos' botbreuken en hersenletsel al een paar weken voor haar dood moeten zijn veroorzaakt, gaan de ouders ervan uit dat er een eerder incident is geweest. "Volgens ons vertel je nog steeds niet de hele waarheid", zeiden ze tegen S..Die antwoordde op vragen daarover van de rechter dat ze zich niet kon voorstellen dat de baby dat letsel bij haar had opgelopen. De vrouw, die zelf ook twee kinderen heeft, was tijdens de rechtszaak erg emotioneel