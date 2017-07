Bouw schaapskooi van start gegaan: 'We krijgen er een grote publiekstrekker bij'

De bouw is vandaag officieel begonnen (foto: Simone Oosterbaan/RTV Drenthe)

WEITEVEEN - De bouw van de innovatieve schaapskooi in Weiteveen is vandaag van start gegaan.

Geschreven door Simone Oosterbaan

De schaapskooi wordt de grootste en meest innovatieve schaapskooi van Nederland. De start van de bouw werd vandaag gevierd in het Veenloopcentrum. De kosten van het project zijn zo'n drie à vier miljoen euro.



"Een innovatieve schaapskooi wordt in het nu gebouwd, maar is de komende dertig jaar een prachtige locatie om te bezoeken waar alle moderniteit in vertegenwoordigd is", aldus projectleider Bert van Guldener.



Publiekstrekker

In de schaapskooi is plek voor 1.000 schapen en 110 runderen. Ook komen er horeca en een bezoekerscentrum. Burgersmeester Eric van Oosterhout hoopt dat de schaapskooi ervoor gaat zorgen dat er meer toeristen naar het gebied komen.



"We hebben natuurlijk Wildlands als een heel grote publiekstrekker, maar ik denk echt dat we er nu nóg een publiekstrekker van formaat bij gaan krijgen", aldus van Oosterhout.



Vincent van Gogh

Inspiratie voor het ontwerp van de nieuwe schaapskooi is het beroemde schilderij De Plaggenhut van Vincent van Gogh. De schaapskooi moet in december klaar zijn en in april open gaan voor publiek. Het project is onderdeel van een ontwikkelingsplan rondom het hoogveengebied.