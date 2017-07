Politie zoekt zonder succes in Stieltjeskanaal naar sporen van kofferbakmoord

STIELTJESKANAAL - De politie heeft vandaag zonder succes in het Stieltjeskanaal gezocht. Duikers van het arrestatieteam deden daar vanochtend onderzoek naar de kofferbakmoord.

De politie zocht, met ondersteuning van de brandweer, in het water naar sporen die mogelijk te maken hebben met de moord. "Maar die zoektocht heeft niets opgeleverd", laat een politiewoordvoerder weten.Er zit volgens de politie weinig schot in de zaak. "Het onderzoek gaat gewoon verder."Een voorbijganger vond op vrijdagochtend 31 maart een auto die half in het Stieltjeskanaal lag. In de kofferbak van de auto werd het lichaam van een 31-jarige man uit Klazienaveen gevonden.