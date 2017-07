Advocaat van verdachte dodelijke woningoverval Gees doet aangifte tegen agenten

GEES/AMSTERDAM - De advocaat van de Amsterdamse verdachte van de dodelijke woningoverval in Gees heeft aangifte gedaan tegen twee agenten.

De agenten hebben meineed gepleegd tijdens het verhoren van een getuige, vindt advocaat Michiel Balemans. "Zij is gebeld door de politie met de vraag of ze een verklaring wilde afleggen. Er is toen gezegd dat de verklaring niet zou worden opgenomen en dat er een fake-verklaring in het dossier komt."Balemans vindt dat de getuige hierdoor is beïnvloed en vraagt zich af welke waarde nog aan de verklaring van de getuige moet worden gehecht. Waarom de agenten voor deze werkwijze zouden hebben gekozen, weet de advocaat niet.De getuige om wie het gaat, is de vriendin van een andere, Belgische verdachte van de woningoverval.Morgen is een regiezitting in de zaak. Dat is een voorbereiding voor de inhoudelijke behandeling, waarbij alle feiten op een rij worden gezet. Balemans wil de gang van zaken dan aankaarten.Eerder uitte de advocaat al kritiek op het Openbaar Ministerie , omdat er fouten in de dossiers zouden zitten.Voor de dodelijke woningoverval in juni 2016 werden naast de Amsterdamse cliënt (28) van Balemans ook drie Belgen (21, 24 en 26) en een man uit Den Haag (36) opgepakt. Bij de overval kwam de 69-jarige ondernemer Koert Elders om het leven. Zijn vrouw werd bedreigd met een vuurwapen. De daders gingen er met geld en sieraden vandoor.