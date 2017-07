Senn (2) de loopfietser krijgt toch nog een prijs

KLAZIENAVEEN - De kleine Senn Swieters was er eerder deze maand zo dicht bij: winst tijdens de finale van het NK Loopfiets in Klazienaveen.

Maar vlak voor de finish draaide hij zijn loopfiets ineens om, liep hij de andere kant op en eindigde uiteindelijk als derde. Het leidde tot hilariteit bij de toeschouwers. Het filmpje dat toen gemaakt werd, is inmiddels door honderdduizenden mensen bekeken over de hele wereld.De organisatie besloot daarop dat de 2-jarige Senn toch ook wel een prijs verdient. "We hebben vanavond de zogeheten superheldprijs uitgereikt", vertelt Gert Braam van Rapid Wheels, dat het NK organiseerde. "Hij heeft een mooie beker en een shirtje gekregen met zijn naam en nummer erop." Senn begreep volgens Braam zelf natuurlijk niet echt wat er gebeurde. "Nee, hij snapte er helemaal niets van", lacht Braam.Dat het filmpje van Senn zo'n internethit werd, had Braam niet verwacht. "Nee joh, natuurlijk niet", vertelt hij. "Senns moeder was gelijk al heel enthousiast. En het filmpje is overal gedeeld, ook in Amerika en Australië."