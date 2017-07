Politie krijgt twee tips over gestolen pinpassen uit Emmen

De politie kreeg twee tips (foto: archief RTV Drenthe)

EMMEN - De politie heeft vanavond twee tips gekregen over drie mannen die in Amsterdam pinden met gestolen pinpassen uit Emmen.

De tips kwamen binnen nadat het televisieprogramma Opsporing Verzocht vanavond aandacht besteedde aan de gestolen passen.



De twee pinpassen werden in december vorig jaar gestolen bij een bedrijf in Emmen aan de Phileas Foggstraat. Later werd er met de passen gepind bij een pinautomaat en een casino in Amsterdam.



Opsporing Verzocht wordt morgen rond 11.40 uur herhaald op NPO2.