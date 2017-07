Verdachte probeert na aanhouding te ontglippen aan politie

De man ging er na zijn aanhouding vandoor (foto: ANP XTRA/Koen van Weel)

EMMEN - In Emmen probeerde een man vanavond na zijn arrestatie alsnog aan de politie te ontsnappen.

Dat gebeurde in het winkelgebied bij de Dalipassage. De man verzette zich na zijn aanhouding en nam de benen. De politie zette op de fiets de achtervolging in en kon de man toch weer te pakken krijgen.



De verdachte staat landelijk gesignaleerd, wat betekent dat de politie in het hele land naar hem uitkijkt. Hij was betrokken bij een incident in Utrecht, maar om wat voor zaak het precies gaat is niet bekendgemaakt.