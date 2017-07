De verdachte had een gaskraan opengedraaid (foto: ANP XTRA/Koen van Weel)

EMMEN - De politie heeft in Emmen een man aangehouden, omdat hij probeerde brand te stichten.

Hij had een gaskraan opengedraaid en ging ervandoor. Volgens de politie verkeert de man in verwarde toestand en was het moeilijk om met hem te communiceren. De verdachte wordt morgen verhoord.