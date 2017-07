Wie verloor zijn zilveren ring bij de hunebedden in Rolde?

RODEN - Peter Stallinga uit Rolde is een zoekactie begonnen naar de eigenaar van een zilveren ring die hij heeft gevonden in zijn woonplaats.

"Drie weken geleden heb ik een nieuwe metaaldetector gekocht. Ik heb hem meteen in elkaar gezet en ben gaan zoeken op de parkeerplaats tussen de hunebedden en de begraafplaats in Rolde. Ik heb toen de ring gevonden en was daar dolblij mee. Ik had de metaaldetector nog maar een uur en vond toen al zoiets."Maar zo eerlijk als hij is, wil Stallinga de ring niet zelf houden. Hij zoekt de eigenaar. Een bericht dat hij op Facebook plaatste is inmiddels al meer dan duizend keer gedeeld. "Ik had niet verwacht dat hij duizend keer gedeeld zou worden, want vaak loopt zoiets op niets uit", reageert Stallinga.De ring lag zo'n 5 tot 10 centimeter onder de grond. In het sieraad staat de inscriptie: ''. De inwoner van Rolde zette zijn oproep afgelopen vrijdag op Facebook, maar tot nu toe is de eigenaar nog niet gevonden.