Bauke Mollema bij jubileumeditie Gouden Pijl

Bauke Mollema (foto: ANP)

WIELRENNEN - De organisatie van de Gouden Pijl in Emmen heeft Bauke Mollema gestrikt voor de veertigste editie van het wielerspektakel in Emmen.

Mollema won zondag nog de vijftiende etappe in de Tour de France. De organisatie van de Gouden Pijl ziet in Mollema een grote publiekstrekker. Welke andere namen hun opwachting maken op dinsdag 8 augustus, is nog even afwachten.



“We komen heel snel met meer namen. Op dit moment zijn we over verschillende renners in gesprek. Als het rond is, laten we het weten”, laat koersdirecteur Anne Knol weten.



Jubileumeditie

Deze jubileumeditie is er ook een 'Bike Event' op dinsdagmiddag. Zo wordt er onder meer een 'Dikke Banden Race' georganiseerd. Jongens en meisjes van 7 tot en met 12 jaar racen met hun eigen fiets over het parcours van de Gouden Pijl.



Ook is er een 'Derny Race' waarbij oud-profrenners op de fiets klimmen en de strijd met elkaar aangaan.