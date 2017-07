Kunsthond Mannes wordt gestript: geen tv-schermen in buik

ASSEN - De zes meter hoge kunsthond Mannes die bij het station van Assen komt, wordt gestript. De tv-schermen in de buik van de hond, met daarop live stads- en natuurbeelden vanuit Assen, komen er niet.

De beelden, die via verschillende camera's naar de beeldschermen in Mannes' buik verzonden zouden worden, maken de boel technisch te ingewikkeld met kans op storingen."We hebben daarom besloten de hond wat meer de hond te laten zijn, de tv-schermen geschrapt en de techniek die er nog wel is wat versimpeld, en daar waar het kon geoptimaliseerd", vertelt de Rotterdamse kunstenaar en architect Maurice Nio.De zes meter hoge zwarte houten hond, waar al veel kritiek op is geleverd, verwelkomt straks reizigers bij het nieuwe stationsgebouw en waakt over hen. En zodra kinderen tegen Mannes praten, verspreidt hij neveldampen. Sensoren in de hond zorgen ervoor dat hij op de juiste momenten nevelwolken uitstoot.Met de tv-schermen in de buik van Mannes had het kunstenaarscollectief Nio en Sefarijn de aangekomen gasten meteen al wat sfeer van de stad willen laten proeven en ook van de natuur eromheen. Dat zou gebeuren via live-beelden van camera's op diverse locaties. Via wifi zou dat doorgestuurd worden naar schermen in de buik van Mannes. Maar de beelden vanaf de stadsvloer konden niet, uit oogpunt van privacy. En ook is de technische toepassing mogelijk te onderhoudsgevoelig en storingsgevoelig. De gemeente Assen zit daar beslist niet op te wachten.Het college van B en W wilde daarom begin dit jaar nog van het ontwerp van Mannes af, ook al had de kunstcommissie er unaniem voor gekozen. Maar de gemeenteraad floot B en W terug.Kunstenaar Nio vindt het eigenlijk 'best jammer' dat de beeldschermen nu toch uit het eerste, en ook gewonnen ontwerp verdwijnen. "Maar we komen natuurlijk wel met een fraai alternatief, dat minder onderhoudsgevoelig en meer toekomstbestendig is. We denken aan iets sensationeels met licht", zegt Nio.Wat het precies is, kan hij nog niet zeggen. "We werken er nog hard aan, en moeten er ook nog met de gemeente over praten."Naast Mannes, legt Nio, samen met zijn collega Sefarijn, ook nog twee andere lichtkunstwerken aan in het nieuwe stationsgebied. Het gaat om witte led-verlichting in de nieuwe autotunnel, dat voor eventjes dooft, zodra een auto voorbij is gereden. Vanaf het stationsgebouw komt er via de Stationsstraat in een rechte lijn een pad van ledlichtjes richting centrum. Door sensoren gaan lichtjes even op zwart zodra een passant voorbij is. "Je creëert eigenlijk je eigen schaduw", aldus Nio.Om te voorkomen dat Assen straks opdraait voor hoge onderhoudskosten, zeker met alle technische toepassingen, zijn voor de komende tien jaar de kunstenaars verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van hun drie kunstwerken. Als die tien jaar voorbij is, kijkt de gemeente Assen naar de technische staat van de kunstwerken en mag ze besluiten de kunstwerken te houden of weg te doen. De drie kunstprojecten van Nio en Sefarijn kosten 450.000 euro. Daar zit ook het onderhoud in.Er komt trouwens nog een vierde kunstwerk in het nieuwe stationsgebied. Het gaat om een lichtkunstwerk in de Vredeveldsetunnel, de voetgangers- en fietserstunnel vanaf Assen-Oost naar de stad. De lichtkunst wordt gemaakt door Urban Alliance.In het voorjaar van 2018 moeten alle vier kunstwerken er staan.