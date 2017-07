Motorrijders brengen bijzondere groet: 'Dit verwacht je nooit, ik was er van ontdaan'

HAREN/NIEUW-AMSTERDAM - Een groep van meer dan zestig motorrijders bracht gisteravond een bijzondere groet aan hun revaliderende kameraad Hans Venema bij Beatrixoord in Haren.

Venema raakte enkele maanden geleden zwaargewond bij een motorongeluk. Na twee reanimaties en heel veel geluk is Venema weer wat aan de beterende hand. Hij revalideert al een poos in het reavalidatiecentrum in Haren. Tijd om hem een hart onder de riem te steken, vond initiatiefnemer Kees.Toen het ongeluk gebeurde waren de motorrijders onderweg naar een treffen van de Facebookgroep Jouw DroomMotor . In diezelfde Facebookgroep deelde Kees, nadat hij van Hans' ongeluk hoorde, een bericht. Hij riep op om samen met de motorrijders Hans een hart onder de riem te steken, door hem op de motorfiets te bezoeken. Gisteravond stonden de motorrijders, van wie de meesten elkaar alleen via Facebook kenden, met stampende motoren voor revalidatiecentrum Beatrixoord in Haren."Ja, dit vindt hij geweldig. Ik weet zeker dat hij dit geweldig vindt. Ja, ik ken hem heel goed", vertelt Hans' maat Bert Mensing. Hij is een van de weinige van de groep die Venema persoonlijk kent.Venema wordt onder luid gebrul van motoren de hoofdingang van het anders zo rustige Beatrixoord uitgereden door zijn zoons. Hij is ontdaan van alle mensen die speciaal voor hem hier naar toe zijn gekomen. Al een hele tijd ligt hij hier en dat allemaal door de rit die hem bijna fataal werd."Wat ik nog weet is dat ik naar een jongetje gezwaaid heb die achter in een auto zat en natijd weet ik helemaal niets meer", vertelt Venema. Zijn kameraad weet het nog tot in de details. "Hans is met zijn voorwiel op het achterwiel van zijn voorligger gekomen en na een remmanoeuvre is hij gelanceerd. Hij is gevallen op de weg en heeft de motor op zich gekregen", vertelt Mensing, die bij het ongeluk was. Achter Hans reed toevallig een arts en dat was zijn redding. Na twee reanimaties is hij in kritieke toestand naar het ziekenhuis in Zwolle gebracht."Ik had niet één, maar wel dertig engeltjes op zijn schouder", grapt Venema met serieuze ondertoon. Hij gaat er na zijn revalidatie in Haren alles aan doen om weer op de motor te komen."Ik wil blijven motorrijden. Ik heb zoiets van: als je een auto-ongeluk krijgt, zet je de auto dan ook stil en ga je dan op de fiets? En wie zegt dat je daar geen ongelukken mee krijgt? Dus waarom zou ik geen motor meer rijden? Het is mijn hobby en ik vind het prachtig."