Inhoud Statenvergadering over Eurochamp-stukken openbaar

Fragment uit een brief over het afschaffen van de geheimhoudingsplicht (foto: archief RTV Drenthe)

ASSEN - Provinciale Staten hebben vanochtend besloten dat de inhoud van de vergadering van vorige week woensdag over Eurochamp openbaar wordt gemaakt.

