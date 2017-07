Drenten in de Vierdaagse: 'Ik wil dat ding nu gewoon uitlopen, klaar'

Wandelaars zijn onderweg tijdens de tweede dag van de Vierdaagse (foto: ANP/Piroschka van de Wouw)

NIJMEGEN - Ruim 41.000 wandelaars uit de hele wereld zijn vanochtend gestart op de tweede dag van de 101e editie van de Vierdaagse van Nijmegen. De 'Dag van Wijchen', kan zwaar worden. Het wordt drukkend warm, waarbij de temperatuur kan oplopen tot ruim 30 graden. Een van de lopers is Rudi Elting uit Havelte.

Multiple sclerose

Elting doet voor de eerste keer mee. Zijn deelname is bijzonder, want hij heeft multiple sclerose (ms). "Anderhalf jaar geleden zat ik nog in een scootmobiel", vertelt Elting emotioneel. "Maar ik heb de knop omgezet en ben gaan afvallen, lopen en sporten onder begeleiding. En nu loop ik hier. De laatste twee jaar is het stabiel. En ik krijg van het thuisfront alle mogelijkheid om te sporten."



De wandelaar uit Havelte heeft gisteren iets meer dan 40 kilometer gewandeld. "Het ging lekker. Het was voor mij de allereerste keer en het is overweldigend wat je onderweg allemaal meemaakt. Iedereen is enthousiast. Je wordt gedragen door de mensen aan de kant."



Uitlopen

Elting wil de Vierdaagse koste wat kost uitlopen. "Ik heb altijd gezegd: als ik maar één dag de Vierdaagse loop, is het voor mij geslaagd. Maar ik wil dat ding nu gewoon uitlopen, klaar. Ik loop de laatste maanden gemiddeld 90 kilometer per week. Dat is geen probleem. Tot drie weken voor de Vierdaagse: toen kreeg ik een ontsteking in de voet. Dat duurde twee tot drie weken."



Verzorging

Hij heeft tot nu toe geen last van de ontsteking. Dat komt mede door de verzorging onderweg. "Ik loop mee met PostNL via mijn pedicure. Daar hebben ze complete verzorging bij. Dus als ik 's avonds terug ben heb ik verzorging en massage. Op de route ook. We hebben drie posten met volledige verzorging. Voor mij is dat prima geregeld. En ik heb geen last van de warmte, dus dat moet goed komen!"