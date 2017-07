Van zeer zwak naar voldoende: 'Daar zijn we heel trots op'

ASSEN - Basisschool de Vredeveldschool in Assen kreeg vorig jaar nog het predicaat zeer zwak van de onderwijsinspectie. De school wist dat binnen een jaar om te zetten naar voldoende.

In Drenthe zijn nu geen scholen meer die door de onderwijsinspectie als zeer zwak worden beoordeeld.Directeur Anneke Vos van De Vredeveldschool is opgelucht over de nieuwe beoordeling van de inspectie. "Je weet als school dat je goed bezig bent en dan hoop je ook dat de inspectie ziet dat je goed bezig bent en dat je waardering krijgt voor het werk dat je doet."Volgens Vos is er niet een oorzaak aan te wijzen waarom de Vredeveldschool het predicaat zeer zwak kreeg. "Het is vaak een samenloop van meerdere factoren. Wij hebben kleine klassen bij ons op school, maar als je dan als bij de eindtoets vier kinderen hebt die net onder het landelijk gemiddelde scoren, en dat gebeurt drie jaar achter elkaar, zoals bij ons, dan krijg je van de inspectie het predicaat zeer zwak."De school heeft de laatste jaren vooral ingezet op een heel sterk pedagogisch en didactisch klimaat. "Daar hebben we ook de leerkrachten voor aangesteld. Mensen die heel goed bij ons op school passen en die de kinderen kunnen geven wat ze nodig hebben", vertelt Vos. "En het heeft resultaat gehad, want we zijn in een keer van zeer zwak naar voldoende gegaan. En daar zijn we ontzettend trots op."