Drenten in de Tour: 'De ploeg stijgt boven zichzelf uit, geweldig om te zien'

ASSEN - De klimmers kunnen vandaag hun hart ophalen in de Tour de France. Met vier Alpencols belooft de rit spektakel in de strijd om het geel. Adriaan Helmantel uit Assen, trainer/coach bij Sunweb, zit met een goed gevoel thuis op de bank de Tour te volgen.

Team Sunweb beleeft tot nu toe een mooie Tour. Michael Matthews won gisteren voor de tweede keer een etappe, terwijl ploeggenoot Warren Barguil eerder een etappe won en in de bollentrui rijdt. "De laatste dagen is het super. Als je betrokken bent bij het wielrennen en bij de ploeg, is de overwinning van gisteren ongeveer het mooiste wat je kan overkomen", zegt Helmantel.Matthews won gisteren in Romans-sur-Isère. Door de zege en het winnen van tussensprints is de renner uit Nieuw-Zeeland de grootste uitdager voor de groene trui (trui voor de beste sprinter, red.) die de Duitser Marcel Kittel al sinds de zevende etappe in bezit heeft."De ploeg heeft echt voor elke meter gestreden en het initiatief genomen. Een dag van tevoren hebben we het er over gehad. We hebben een plan gemaakt voor de groene trui en gezegd dat gisteren de sleuteletappe was. Als we nog wat willen, zou het dan moeten gebeuren. En het lukte", blikt Helmantel tevreden terug.Volgens de trainer/coach van onder meer Matthews wordt het binnenhalen van de groene trui lastig. "Met de laatste sprintetappe in Parijs nog voor de boeg, is de kans best groot dat Kittel daar weer de volle buit pakt. We kunnen ons er bij neerleggen of we kunnen voor elke meter strijden en zien waar het uitkomt. Tot nu toe zie je dat we wel beloond worden: de strijd om de groene trui is van 'allang gestreden' naar 'best wel spannend' gegaan. De kans is nog steeds aanwezig dat we het niet redden, maar dan hebben we het in ieder geval wel geprobeerd."Helmantel, die vanuit huis in Assen analyses maakt voor de ploeg, spreekt van een fantastische Tour voor Sunweb. "Het doel was een etappeoverwinning, dus je zou kunnen zeggen dat het doel geslaagd was na de eerste zege van Barguil in de dertiende etappe. Nu is het een fantastische Tour voor ons. Niet alleen sportief, maar ook de uitstraling die de ploeg momenteel heeft. Je ziet dat het één team is, dat het plezier uitstraalt. Je ziet de ploeg nu boven zichzelf uitstijgen en dat is geweldig om te zien."De renners trekken vanmiddag vanuit La Mure de Alpen in. Na de Col d'Ornon (2e categorie) volgt de eerste reus van buitencategorie, de lange klim naar de top van de Croix de Fer. Vervolgens moet de Col du Télégraphe (1e categorie) worden bedwongen en daarna de vermaarde Col du Galibier, het dak van deze Tour op 2.642 meter hoogte. De klim van buitencategorie is bijna 18 kilometer lang en vooral de laatste twee bochtige kilometers zijn pittig steil.Helmantel kijkt uit naar de etappe van vandaag. "Voor mij is dit de eerste echte typische bergetappe die de Tour kenmerkt, met drie lange klimmen. Dit wordt voor het klassement heel spannend. Barguil zal er wel weer invliegen, wie weet waar dat toe leidt. Het wordt een mooie dag, denk ik."