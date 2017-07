Stevige onweersbuien op komst

ASSEN - Het KNMI waarschuwt voor stevige onweersbuien. De buien ontstaan later vanmiddag, vanavond en vannacht.

"Het is zonnig vandaag al schijnt de zon vaak door hoge wolkensluiers heen. Het wordt vanochtend al snel warm met 26-27 graden. Op de meeste plaatsen blijft het droog al is aan het eind van de ochtend al een enkele bui niet uitgesloten", laat RTV Drenthe-weerman Roland van der Zwaag weten.Halverwege de middag wordt het ongeveer 29 graden. "De wind zwakt geleidelijk af en de warmte wordt halverwege de middag teveel voor de atmosfeer. Er ontstaan later vanmiddag een paar stevige plensbuien met onweer en veel regen in kort tijd. Ook vanavond en vannacht trekken er nog een paar regen- en onweersbuien over en blijft het zwoel en vochtig met een minimumtemperatuur van zelfs 19 graden", zegt Van der Zwaag.Ook morgen ontstaan er enkele buien. Lokaal komt het tot een paar donderklappen. De temperatuur gaat morgen naar beneden. Het wordt rond de 23 graden.