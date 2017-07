Zelfgebouwde raceauto's zoeven over het TT Circuit

Het Groningse team stelt op het laatste moment nog de motor af (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) Het Groningse team 'Hard' (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe) De Groningse wagen wordt getest, maar dat gaat niet goed (Foto: Marjolein Knol / RTV Drenthe)

ASSEN - Welke studentengroep maakt de beste racewagen? Dat moet deze week blijken op het TT Circuit in Assen. Meer dan duizend studenten uit heel Europa doen daar mee aan de Formula Student NL.

Geschreven door Marjolein Knol

In totaal werkten meer dan duizend studenten uit zeventien verschillende landen een jaar lang aan hun racewagen.



"Kijk, zij hebben 2500 kilometer gereden om hier te zijn!" Organisator Paul Sieljes wijst enthousiast naar een team dat een kleine zwarte raceauto voorbij duwt. De Russische studenten zijn onderweg naar de pitstraat voor de zogenaamde acceleratietest. Deze week kunnen de deelnemers hun wagen testen op het circuit en wordt hij beoordeeld op snelheid, betrouwbaarheid en duurzaamheid.



Een goede baan

Maar om mee te kunnen doen aan die testen, moet de auto eerst door de keuring komen. En dat blijkt voor het Groningse team nog niet makkelijk. "We hebben nog een halfuur en zijn nog steeds druk bezig de auto goed af te stellen", zegt de ietwat gestreste Arnoud Medendorp. Maar om precies twaalf uur duwen de jongens de wagen toch naar de keuring.



Volgens Sieljes is de wedstrijd geliefd onder technische studenten die later in de autobranche terecht willen komen. "Je kunt hier alleen een beker winnen, dus het gaat om de eer. Maar als je het goed doet met je team, kun je veel gemakkelijker een goede baan krijgen. Ik maakte in Engeland al mee dat iemand ertussenuit werd gepikt om bij een Formule 1-team te komen werken."



Scheef rempedaal

Ondertussen zit Keving Luinge in een wit coureurspak in zijn kleine racemonster met haaientanden. Hij rijdt haperend weg van de start. Luinge: "Ik trap de koppeling in en de rem ook, maar ja. Blokkeren deed hij niet en het rempedaal is wel krom."



Maar het gaat niet goed. Al na een klein rondje blijkt dat de rem niet in orde is. "Het pedaal staat scheef", aldus Luinge. Zijn teamgenoten reageren vloekend. Het team mist de eerste twee belangrijke proeven, maar komt later die middag alsnog door de keuring heen. Morgen mogen ze mee doen met de laatste proef: 'the endurance test'. Morgenavond is bekend wie de wedstrijd heeft gewonnen.



Amerikaanse wedstrijd

De Formula Student komt oorspronkelijk uit Amerika, maar wordt ook al enkele jaren op verschillende plekken in Europa gehouden. Dit is het eerste jaar dat de wedstrijd in Nederland wordt georganiseerd. Ons land wordt deze week vertegenwoordigd door de Hanzehogeschool Groningen, de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en de Technische Universiteit Eindhoven.