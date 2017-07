Minder personenauto's gestolen in Noord-Nederland

Er zijn minder personenauto's gestolen in de eerste zes maanden van dit jaar ten opzichte van vorig jaar (foto: Pixabay.com)

ASSEN - Het aantal diefstallen van personenauto's is in de eerste helft van dit jaar verder gedaald. De teller in Noord-Nederland staat na zes maanden op 222 stuks tegen 292 in de eerste helft van 2016, een daling van 24 procent.





Landelijk

Landelijk werden 4.254 stuks gestolen tegen 4.776 in de eerste helft van 2016, een daling van 11 procent. In totaal 1.957 auto's zijn teruggevonden in Nederland. Het aantal teruggevonden auto's lag vorig jaar hoger, met 2.135.



De diefstal van kleine bedrijfsvoertuigen, zoals busjes, daalde. In het eerste half jaar werden er 793 gestolen tegen 940 in 2016, een daling van 16 procent. Ook de diefstal van bromfietsen daalde, van 6.380 naar 5.656, een daling van 11 procent, aldus de AVc.



Gestolen onderdelen

Nieuwere types auto’s zijn door verbeterde beveiliging minder gemakkelijk te stelen. Maar er worden ook minder oudere types gestolen. Oudere auto’s worden vaak voor de onderdelen gestolen. De politie richt zich daarom op de aanpak van de handel in gestolen onderdelen. Ook werkt de overheid samen met verzekeraars bij het terugvinden van gestolen auto's. Deze maatregelen lijken vruchten af te werpen, stelt de AVc. In de eerste zes maanden van dit jaar werd minder vaak een auto teruggevonden (98) ten opzichte van een jaar eerder (119), meldt de Stichting Aanpak Voertuigcriminaliteit (AVc).Landelijk werden 4.254 stuks gestolen tegen 4.776 in de eerste helft van 2016, een daling van 11 procent. In totaal 1.957 auto's zijn teruggevonden in Nederland. Het aantal teruggevonden auto's lag vorig jaar hoger, met 2.135.De diefstal van kleine bedrijfsvoertuigen, zoals busjes, daalde. In het eerste half jaar werden er 793 gestolen tegen 940 in 2016, een daling van 16 procent. Ook de diefstal van bromfietsen daalde, van 6.380 naar 5.656, een daling van 11 procent, aldus de AVc.Nieuwere types auto’s zijn door verbeterde beveiliging minder gemakkelijk te stelen. Maar er worden ook minder oudere types gestolen. Oudere auto’s worden vaak voor de onderdelen gestolen. De politie richt zich daarom op de aanpak van de handel in gestolen onderdelen. Ook werkt de overheid samen met verzekeraars bij het terugvinden van gestolen auto's. Deze maatregelen lijken vruchten af te werpen, stelt de AVc.