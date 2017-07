Stelling: Ik ben klaar met ouderwets tv-kijken

ASSEN - Nederlanders kijken steeds minder gewone televisie. Het afgelopen jaar daalde het aantal minuten dat we voor de buis zaten met 8,6 procent.

Het aantal kabelaansluitingen neemt af, terwijl het aantal abonnees van videodiensten zoals Netflix explosief stijgt. Vooral jongeren keren de traditionele televisie massaal de rug toe.Kijkers bepalen steeds meer zelf wel wat en wanneer ze iets willen zien zonder vervelende reclame-onderbrekingen.Hoe is dat bij u? Kijkt u nog steeds televisie op de traditionele manier en zit u thuis voor de buis? Of beslist u zelf wat en wanneer u een programma bekijkt?