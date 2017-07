Plannen nieuwe dienstregeling busvervoer goedgekeurd

ASSEN - Op het traject Emmen - Groningen zet het OV-bureau Groningen Drenthe vanaf 10 december dit jaar definitief dubbeldekkers in. De plannen voor de gewijzigde nieuwe dienstregeling zijn goedgekeurd.

Het OV-Bureau trekt eenmalig zes miljoen euro uit voor vijf dubbeldekkers op de lijn Emmen - Groningen en tien Q-link groenbussen op de lijn Zuidhorn - Groningen. Qbuzz is verantwoordelijk voor het inzetten van de bussen.Lijn 86 tussen Norg en Groningen zou in eerste instantie verdwijnen, maar die buslijn blijft naar aanleiding van inspraakreacties toch bestaan. De route van lijn 33 in Hoogeveen rijdt vanaf 10 december door de Voltastraat, waardoor leerlingen van het Alfa-college en Eduwiek gebruik kunnen maken van de bus, vanaf het station en vanuit Coevorden.In de nieuwe dienstregeling staat verder dat Qliners tussen Groningen, Assen en Stadskanaal vaker gaan rijden. Er komt ook een nieuwe Q-link-verbinding tussen Klazienaveen en Emmen, zodat stadslijnen minder vol zullen worden. Q-link rijdt voortaan ook via Wildlands, waardoor het dierenpark met het openbaar vervoer beter bereikbaar wordt.De goedgekeurde wijzigingen van de nieuwe dienstregeling zijn hier te bekijken.