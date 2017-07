Werkstraf voor dreigen met hackaanval op gemeente Emmen

Werkstraf voor dreigen met hackaanval (foto: ANP/Roos Koole)

ASSEN - Voor het dreigen met een hackaanval op de gemeente Emmen is een 32-jarige man uit Schoonebeek veroordeeld tot een werkstraf van 90 uur. Daarnaast is de man een voorwaardelijke celstraf van drie maanden opgelegd.

DDos-aanval

De man stuurde in december 2015 en januari 2016 twee keer een mail naar het gemeentehuis. Hierin schreef hij; 'Ik geen werk, jullie geen werk. D.Dos + Hack X5X52'. In dezelfde periode stapte de man het gemeentehuis binnen met een 'scream'-masker voor zjin gezicht. Hij gaf een brief af met dezelfde inhoud als de mails.



Cadeautje

De toenmalige burgemeester Cees Bijl ontving in dezelfde periode eveneens een mail. Hierin stond; 'Ik wacht je op met een cadeautje'. De burgervader deed aangifte van bedreiging. Het Openbaar Ministerie besloot in deze zaak niet over te gaan tot vervolging. Want een 'cadeautje' beloven is niet per definitie een bedreiging.



Aangifte via internet

Het was niet moeilijk de bedreiger op te sporen. De man uit Schoonebeek deed eerder via internet aangifte van diefstal. Hij gebruikte daarvoor hetzelfde mailadres. De 32-jarige man verscheen niet op zitting.