'Alle goede renners uit de Tour staan op onze wensenlijst'

De Gouden Pijl in 2016 (foto: Van Oost Media)

WIELRENNEN - Bauke Mollema is volgende maand een van de publiekstrekkers bij De Gouden Pijl. Mollema deed al vaker mee aan het wielercriterium in Emmen, maar zijn etappezege in de Tour de France van afgelopen zondag geeft zijn deelname aan de veertigste editie een speciaal tintje.

De organisatie van De Gouden Pijl is druk bezig om meer renners van het kaliber Mollema te strikken. "Het moet passen in de agenda van de renner, ze moeten ook willen en de prijs moet ons aanstaan. Er gaat wel wat aan onderhandelingen en regelen vooraf. Maar Mollema hebben we gecontracteerd", zegt voorzitter Roelie Lubbers.



Vraag en aanbod

Lubbers heeft nog geen idee wat de renner gekost heeft. "Dat is helemaal afhankelijk van zijn prestaties. Het is een kwestie van vraag en aanbod. Ik weet het bedrag eerlijk gezegd ook niet. Onze koersdirecteur Anne Knol is bezig met de onderhandelingen en praat ons later bij."



De onderhandelingen met renners in de Tour zijn inmiddels gaande. Lubbers hoopt op een Duitse renner. "Vanaf afgelopen maandag is het los gegaan. Wij vinden het leuk om een renner uit Duitsland te hebben, want wij willen ook graag bezoekers uit ons buurland ontvangen. Chris Froome komt niet, het past niet in zijn agenda. Verder staan alle goede renners uit de Tour en klassiekers op onze wensenlijst, zoals Michael Matthews en Dylan Groenewegen", aldus Lubbers.



Oud-profs

De Gouden Pijl pakt dit jaar meer uit ten opzichte van andere jaren. "We willen terugblikken op veertig jaar Gouden Pijl met een ode aan de wielersport. We houden onder meer een dikke bandenrace voor kinderen en we hebben een derny-race waarin oud-profs strijden om de Gouden Pijl-eer. Deelnemers zijn onder anderen Erik Dekker, Bart Voskamp. Rob Harmeling, Kenny van Hummel, Jelle Nijdam, Erwin Nijboer, Maarten den Bakker, Theo de Rooij en Lieuwe Westra. Dus we hebben genoeg leuke profs van weleer", zegt Lubbers enthousiast.



Financiën

In 2015 ging de Gouden Pijl bijna niet door vanwege financiële moeilijkheden. Dit jaar gaat het evenement gewoon door volgens Lubbers. "We beginnen elk jaar weer op nul. We moeten alles uit de markt halen, want we vragen geen entree. Het budget voor de renners mag niet te weinig zijn, omdat we een goed rennersveld willen neerzetten. Het gaat door, dus dat betekent dat we de eindjes weer aan elkaar kunnen knopen. Dat het makkelijk is, zeg ik geenszins. Het wordt weer zweten."



Winnen!

Wil je VIP-kaarten winnen voor de Gouden Pijl? Doe dan mee aan onze Facebookactie. Raad jij hoe lang de winnaar erover doet om de finish te bereiken? Dan win je twee VIP-kaarten voor de Gouden Pijl in Emmen. Ook maken alle dagwinnaars kans op de hoofdprijs: een fiets. Je kunt de komende vier dagen meedoen van 08.00 tot 12.30 uur. Alle antwoorden die daarna binnenkomen tellen niet meer mee.



De veertigste editie van De Gouden Pijl is op dinsdag 8 augustus en RTV Drenthe zendt de wedstrijd live uit.