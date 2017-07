Duo bestraft voor betalen borgsom met crimineel geld

ASSEN - Een 24-jarige vrouw uit Appingedam heeft de borgsom van 25.000 euro voor de vrijlating van haar vader betaald met crimineel geld. Witwassen achtte de rechter bewezen.

De vrouw moet als straf honderd uur werken. Een 57-jarige man uit Assen kreeg dezelfde straf. Hij betaalde in juli 2014 de borgsom als vriend van de familie. Het geld was kort daarvoor door de dochter contant gestort.Niet lang voor de betaling had het gerechtshof in Leeuwarden bepaald dat Mehmet K., de vader van de Appingedamse, zijn proces thuis mocht afwachten. De man wordt gezien als hoofdverdachte in een omvangrijke hennephandel- en witwaszaak in Noord-Nederland. Een van de voorwaarden voor het thuis afwachten van het proces was het betalen van een borgsom van 25.000 euro.De rechter vond het terecht dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoek deed naar de herkomst van het geld. Het geld zou terug worden betaald wanneer de verdachte zich aan de voorwaarden zou houden. ‘De kans is aanwezig dat crimineel verkregen geld via het OM wordt witgewassen’.De rechter noemde het merkwaardig dat de dochter een groot bedrag aan contant geld stortte, voordat het werd overgemaakt. De vriend van de familie zei dat hij een groot bedrag als ontslagvergoeding had gekregen en de borg daarvan betaalde. Het saldo op zijn rekening bleek echter niet toereikend, zo bleek uit het onderzoek.Het duo krijgt het betaalde borggeld niet terug. In de omvangrijke hennepzaak zijn tien verdachten aangehouden. Niemand is nog veroordeeld. Nadat het OM vorig jaar blunderde met de dagvaardingen, kwam de zaak stil te liggen. Het OM is bezig met nieuwe dagvaardingen. Wanneer de zaak dient, is nog niet duidelijk; zei de officier vandaag. ‘Het is nu een kwestie van agenda’s op elkaar afstemmen’.