Hoogeveen begint met renovatie raadhuis

Het raadhuis in Hoogeveen (foto: RTV Drenthe/Hielke Meijer)

HOOGEVEEN - Morgen begint een grootschalige renovatie van de toren en de daken van het raadhuis in Hoogeveen. Alle klokken worden uit de toren getakeld.

De renovatie duurt tot november. Tot die tijd zal het carillon niet klinken en staat het uurwerk stil.



Krimp- en uitzettingsscheuren

In 2016 bleek tijdens een inspectie dat de draagconstructie van de 23 klokken voor grote problemen zorgt bij de eikenhouten hoofdconstructie. De draagconstructie van de klokken is ingewerkt in de houten kolommen. Er zijn krimp- en uitzettingsscheuren ontstaan. Hierdoor komt vocht in de kolommen, met houtrot als gevolg.



Nieuwe draagconstructie

De klokken komen te hangen aan een nieuwe stalen draagconstructie, zodat ze niet meer gekoppeld zijn aan de eikenhouten kolommen. Alles wordt opnieuw geschilderd en de

cijfers van de uurwerken en de kroon worden opnieuw verguld.



Daken deels vervangen

De daken van het monumentale gedeelte van het raadhuis worden deels vervangen. Alle pannen en andere onderdelen gaan van het dak af. De oude panlatten en tegels zijn voor een deel vergaan en worden vervangen. Waar nodig wordt ook het lood en zink vervangen en rond natuurstenen delen wordt het voegwerk opnieuw aangebracht.



De renovatie van de toren en de daken van het raadhuis kost ongeveer 360.000 euro.