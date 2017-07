Actium wil bijna 900 nieuwe woningen bouwen in Assen

Actium wil tussen 2018 en 2022 meer dan duizend nieuwe woningen bouwen. (Foto: Archief RTV Drenthe)

ASSEN - Woningcorporatie Actium wil tussen 2018 en 2022 meer dan driehonderd miljoen euro investeren. Dat geld moet onder meer naar 1067 nieuwe woningen gaan.

De meeste nieuwe woningen, 895 stuks, komen in Assen.



Actium is nog wel met acht gemeenten in gesprek om de woningen te kunnen realiseren. De woningcorporatie is voornamelijk actief in Assen, maar werkt ook aan projecten in de meeste andere Drentse gemeenten.



Veel onderhoud

Naast de bouw van nieuwe woningen gaat er ook een deel van de driehonderd miljoen naar het onderhoud van bestaande panden. Meer dan zevenhonderd woningen krijgen een grote onderhoudsbeurt. Vierduizend huizen krijgen een onderhoudsbeurt.