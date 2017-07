Woning aan de Vleerackers in Emmen ontruimd na meldingen van overlast

EMMEN - De gemeente heeft vandaag een woning aan de Vleerackers in de wijk Angelslo gesloten. De ramen en deuren van het huis worden dichtgetimmerd.

In het huis woonde één bewoner. Buurtbewoners klagen al maanden over overlast in en rond de woning. Zo kwamen er klachten binnen van stankoverlast.Het huis wordt onbewoonbaar verklaard. Eerder werd in hetzelfde pand al een wietplantage opgerold.